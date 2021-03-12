ВОЗ дала рекомендации по вакцине AstraZeneca

По ее словам, позиция Комиссии европейских медицинских агентств по наблюдению и оценке рисков заключается в том, что польза вакцины продолжает превышать риски.

"Вакцина может продолжать использоваться, пока идет расследование причин возникновения тромбоза. У нас также есть местный Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин, который рассматривает безопасность всех вакцин. Они изучают этот сигнал", - заявила Харрис.

Представитель ВОЗ отметила, что комитет сейчас оценивает сообщения об AstraZeneca.

"Как только у нас будет полное понимание решения комитета, мы вам сообщим", - добавила Харрис.

Она отметила, что причина и следствие появления случаев тромбоза в настоящее время тщательно изучается, потому что пока непонятно, ожидалась ли подобная реакция организма, и как она связана именно с данной вакциной.