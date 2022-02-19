Продолжение спада. В Украине 31 тысяча COVID-случаев за сутки
Фото: число случаев COVID-19 в Украине за 18 февраля упало до 31 тысячи (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за пятницу, 18 февраля, зафиксировано 31 125 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (34 938 положительных тестов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 3 208 человек; летальных случаев - 260, выздоровели - 30 487 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 4 703 323 человек;
- выздоровело - 3 926 496 человек;
- летальных исходов - 104 366;
- проведено ПЦР-тестирований - 19 341 828.
Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что частота госпитализаций в Украине уменьшилась в 2-3 раза по сравнению с "Дельта-волной" коронавируса. А летальность от "ковида" уменьшилась в четыре раза - с 2,0% до 0,5%.