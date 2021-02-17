Продолжает распространяться. Мутации COVID выявили еще в 16 странах

Так, британскую мутацию COVID-19 выявили еще в 8 странах. С начала пандемии данную разновидность вируса подтвердили уже в 94 странах.

Штамм коронавируса из ЮАР подтвердили в двух странах, всего - в 46. Мутированный COVID из Бразилии и Японии зафиксировали еще в шести странах. Всего такая разновидность вируса обнаружена уже в 21 стране.