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Продление чрезвычайного положения из-за COVID-19: Словакия изменит Конституцию

Автор: Юлия Струк

Словакия планирует внести изменения в Конституцию из-за пандемии коронавируса. Изменения необходимы для продления чрезвычайного положения.

Об этом сообщает издание aktuality.sk.

Указано, что Национальный совет Словацкой республики проведет внеочередное заседание 17 декабря. Депутаты должны окончательно принять решение о внесении изменений в Конституционный закон о госбезопасности. Он регулирует продление действия ЧП.

Новая редакция документа предусматривает, что правительство сможет неоднократно продолжать введенное чрезвычайное положение, каждый раз максимум на 40 дней.

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При этом его должен утвердить парламент не позднее чем за 20 дней до даты завершения действующего ЧП. Эта норма позволит продолжить чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии COVID-19.

Парламентарии планируют рассмотреть и другую конституционную норму. Конституционный суд хотят уполномочить пересматривать решение о продлении действия чрезвычайного положения.

Согласно Конституции Словакии, чрезвычайное положение может быть объявлено максимум на 90 дней в случае угрозы жизни и здоровью человека. Основные права и свободы могут быть ограничены во время ЧС.

Напомним, правительство Словакии одобрило повторное введение чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 с 1 октября. Он должен был действовать 45 дней.

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Новости Украины КонституцияСловакиячрезвычайное положениеКоронавирус