Продаж лісу через ліцензовані Нацкомісією з цінних паперів біржі не дає розвиватися підприємцям, - експерт

Дві, пов’язані між собою, біржі узурпували право на організацію продажу всієї деревини і пиломатеріалів в Україні.

"Продаж всієї деревини вирішили перевести на біржові аукціони. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка знаходиться під впливом Офісу Президента, надала спеціальні ліцензії Українській енергетичній біржі (УЕБ) та Українській універсальній біржі (УУБ). З відкритих джерел можна знайти інформацію, що керівництво цих бірж тісно пов’язане між собою та з головою НКЦПФР Русланом Магомедовим. Підтвердження цього є навіть те, що на телефонні дзвінки до УУБ і УЕБ відповідають одні й ті ж самі менеджери. Одночасно затверджуються майже ідентичні регламенти з проведення біржових торгів на деревину та ціни на послуги біржі", - вважає експерт.

Кушнірук також аналізу низку вимог цих бірж для участі в аукціонах з продажу деревини та робить висновок, що більшість з них можуть бути схемами для зловживань, перешкоджаючи нормальній роботі приватних підприємств.

"Давайте порахуємо суми, які осідають на рахунку Біржі. На сайті ми можемо побачити, що за місяць відбулися продажі деревини на суму 1 мільярд 830 млн грн. Рахуємо 5% від цієї суми - виходить 91,5 млн гривень. Так як Біржа отримує гарантійні внески двічі (10%), то виходить понад 180 мільйонів гривень. Саме цією сумою користується Біржа. І ці кошти надійшли лише протягом 30 днів", - зазначає експерт.

За його словами, ще одна з корупційних схем криється в комісійних зборах біржі за організацію аукціонів. Кошти від цих зборів є оплатою роботи біржі (1,2% від вартості придбаних на аукціоні лотів).

"Наприклад, якщо переможець купує лот за 100 000 гривень, то 1 200 грн одразу сплачуються на рахунок біржі. І це лише за один лот у межах одного аукціону. А таких лотів сотні лише під час одного аукціону. Ще більші суми біржа отримує за лоти на аукціонах, де купують пиломатеріали. Там ставка в середньому 3,3% - 3,6%", - пише Кушнірук.

Він робить висновок, що сотні мільйонів гривень йдуть на "підтримку" біржі. Комісійні, які вона встановлює – нічим не обґрунтовані. Адже немає ні обрахунків таких відсотків, ні конкурентного середовища, де б декілька бірж могли змагатися за клієнтів. Всі лісові філії і підприємства, які купують деревину, загнали під один біржовий дах.