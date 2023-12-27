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Продавець-консультант став "дільничним" під час окупації Харківської області та отримав підозру

Харківська область , Середа 27 грудня 2023 18:33
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Продавець-консультант став "дільничним" під час окупації Харківської області та отримав підозру Фото: окупанти зробили "міліціонера" з продавця-консультанта (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Під час окупації Чугуївського району один з місцевих мешканців, що до цього працював продавцем-консультантом, перейшов на бік Російської Федерації та став "дільничним". Наразі йому повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника слідчого управління ГУ Національної поліції України в Харківській області Сергія Болвінова.

За даними правоохоронців, 28-річний продавець став "дільничним" під час окупації Чугуївського району.

"Мешканець с. Вовчанські хутори пішов працювати до окупантів після того, як російські війська захопили місто Вовчанськ. Місцевий вирішив допомагати загарбникам та вступив з ними в злочинну змову", - повідомив Болвінов.

На момент вторгнення він вже ніде не працював й піти до незаконно створеного окупантами "Вовчанського райвідділу внутрішніх справ" погодився добровільно.

Правоохоронці дізнались, що від початку липня минулого року і до самої деокупації він працював у цьому так званому "правоохоронному органі" та виконував всі вказівки представників країни-терористки.

"Ми зібрали достатньо доказів злочину так званого "дільничного", зараз він переховується. Але йому вже повідомили про підозру в колабораційній діяльності заочно, - повідомив начальник слідчого управління ГУ.

СБУ полює на зрадників України

Нещодавно повідомлялося, що ворожий агент, який працював на російське Головне розвідувальне управління (ГРУ), отримав 15 років в'язниці. Він шпигував за технікою ЗСУ через прихований відеореєстратор.

Також командира бойової машини РФ, який катував та імітував страту цивільних жителів в Київській області, засудили до 10 років ув'язнення.

Крім того, ще двом колаборантам із Харківської області оголосили вирок. Їх засудили за допомогу росіянам в обкраданні співгромадян під час окупаційного періоду.

Нагадаємо, українці можуть допомогти Службі безпеки та за допомогою чат-боту "єВорог" надіслати СБУ інформацію про дії колаборантів.

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