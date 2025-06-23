Продавати сильнодіюче знеболювальне в Україні почали по-новому: що змінилось

Що таке "Налфубін" і чим ці ліки небезпечні

Українцям розповіли, що ліки із МНН "Налбуфін" - це сильнодійні опіоїдні знеболювальні:

які можуть спричиняти залежність ;

; застосування яких вимагає дотримання особливих рекомендацій.

"Налбуфін не контролюється як опіат у багатьох країнах через особливі фармакологічні властивості та відносно низький потенціал до залежності порівняно з класичними опіоїдами", - пояснили у МОЗ.

Зазначається, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не вносила налбуфін до Списків контролю Єдиної конвенції ООН з наркотичних засобів 1961 року - після оцінки ризиків та переваг (оскільки потенціал зловживання не виправдовує додаткових обмежень).

Водночас у деяких країнах діють свої обмеження на налбуфін - усе залежить від того, як там контролюють обіг опіоїдних препаратів.

Як тепер отримати препарати: обмеження та винятки

Після того, як МОЗ посилило контроль за відпуском налбуфіну, зміни торкнулись лікарських засобів, які класифікуються за кодом АТС N02AF:

налбуфін;

буторфанол;

диналбуфін себакат.

Відтепер ці препарати можна отримати виключно за електронним рецептом.

У МОЗ зауважили, що винятки передбачені лише для аптек, які працюють там, де немає технічної можливості виписувати електронні рецепти:

у прифронтових районах;

у зонах активних бойових дій.

У таких випадках аптеки зможуть відпускати налбуфін за паперовим рецептом:

до завершення воєнного стану;

ще впродовж трьох місяців після його завершення.

"Водночас вони зобов'язані зберігати ці рецепти упродовж трьох років", - наголосили у МОЗ.

Уточнюється, що дотримання норм рецептурного відпуску здійснюватиме Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) - саме вона проводитиме перевірки аптек.

Навіщо в Україні запровадили такі зміни

Згідно з даними Національної служби здоров'я України (НСЗУ), впродовж 2023 року було виписано 2 595 електронних рецептів на налбуфін. Із них погашено - лише 341.

У 2024 році цей показник зріс до 4 987 електронних рецептів, з яких погашено було 794.

У той самий час було зафіксовано значне зростання:

виробництва препарату;

реалізації препарату.

"За даними Держлікслужби лише у 2024 році вироблено на 43,4% більше упаковок, ніж у 2021-му, а обсяг продажів (в упаковках препарату) зріс у 2024 році на 37,1%, порівняно з 2021 роком", - розповіли у МОЗ.

Повідомляється, що на початку 2025 року Держлікслужба (за дорученням міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка) провела перевірку обігу налбуфіну в аптечній мережі.

Результати моніторингу засвідчили наявність системної проблеми - у багатьох випадках аптеки не могли надати паперові рецепти, за якими відпускали препарат.

"Це свідчить про ризик безрецептурного продажу налбуфіну, що є порушенням законодавства", - наголосили у МОЗ.

Отже, запровадження обов'язкового електронного рецепта для налбуфіну - вважається необхідним кроком до прозорого контролю обігу препаратів, які мають ризик зловживання.

"Електронна система вже довела свою ефективність у контролі за обігом наркотичних і психотропних лікарських засобів", - підсумували у МОЗ.