Продавати сильнодіюче знеболювальне в Україні почали по-новому: що змінилось
Міністерство охорони здоров'я змінило правила відпуску в Україні лікарських засобів із міжнародною непатентованою назвою (МНН) "Налбуфін".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ.
Що таке "Налфубін" і чим ці ліки небезпечні
Українцям розповіли, що ліки із МНН "Налбуфін" - це сильнодійні опіоїдні знеболювальні:
- які можуть спричиняти залежність;
- застосування яких вимагає дотримання особливих рекомендацій.
"Налбуфін не контролюється як опіат у багатьох країнах через особливі фармакологічні властивості та відносно низький потенціал до залежності порівняно з класичними опіоїдами", - пояснили у МОЗ.
Зазначається, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не вносила налбуфін до Списків контролю Єдиної конвенції ООН з наркотичних засобів 1961 року - після оцінки ризиків та переваг (оскільки потенціал зловживання не виправдовує додаткових обмежень).
Водночас у деяких країнах діють свої обмеження на налбуфін - усе залежить від того, як там контролюють обіг опіоїдних препаратів.
Як тепер отримати препарати: обмеження та винятки
Після того, як МОЗ посилило контроль за відпуском налбуфіну, зміни торкнулись лікарських засобів, які класифікуються за кодом АТС N02AF:
- налбуфін;
- буторфанол;
- диналбуфін себакат.
Відтепер ці препарати можна отримати виключно за електронним рецептом.
У МОЗ зауважили, що винятки передбачені лише для аптек, які працюють там, де немає технічної можливості виписувати електронні рецепти:
- у прифронтових районах;
- у зонах активних бойових дій.
У таких випадках аптеки зможуть відпускати налбуфін за паперовим рецептом:
- до завершення воєнного стану;
- ще впродовж трьох місяців після його завершення.
"Водночас вони зобов'язані зберігати ці рецепти упродовж трьох років", - наголосили у МОЗ.
Уточнюється, що дотримання норм рецептурного відпуску здійснюватиме Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) - саме вона проводитиме перевірки аптек.
Навіщо в Україні запровадили такі зміни
Згідно з даними Національної служби здоров'я України (НСЗУ), впродовж 2023 року було виписано 2 595 електронних рецептів на налбуфін. Із них погашено - лише 341.
У 2024 році цей показник зріс до 4 987 електронних рецептів, з яких погашено було 794.
У той самий час було зафіксовано значне зростання:
- виробництва препарату;
- реалізації препарату.
"За даними Держлікслужби лише у 2024 році вироблено на 43,4% більше упаковок, ніж у 2021-му, а обсяг продажів (в упаковках препарату) зріс у 2024 році на 37,1%, порівняно з 2021 роком", - розповіли у МОЗ.
Повідомляється, що на початку 2025 року Держлікслужба (за дорученням міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка) провела перевірку обігу налбуфіну в аптечній мережі.
Результати моніторингу засвідчили наявність системної проблеми - у багатьох випадках аптеки не могли надати паперові рецепти, за якими відпускали препарат.
"Це свідчить про ризик безрецептурного продажу налбуфіну, що є порушенням законодавства", - наголосили у МОЗ.
Отже, запровадження обов'язкового електронного рецепта для налбуфіну - вважається необхідним кроком до прозорого контролю обігу препаратів, які мають ризик зловживання.
"Електронна система вже довела свою ефективність у контролі за обігом наркотичних і психотропних лікарських засобів", - підсумували у МОЗ.
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