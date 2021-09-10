Продавали справки о вакцинации и ПЦР-тесты. В Киеве разоблачили мошенническую схему

По данным следствия, мужчина наладил "схему" в сговоре с туристической фирмой.

Так, фирма предлагала клиентам, как "дополнительную услугу", во время оформления документов для выезда за границу, уже готовые ПЦР-тесты от якобы украинских лабораторий.

Кроме этого, они также изготавливали фальшивые медицинские карточки о проведении вакцинации от коронавируса.

Известно, что поддельные справки изготавливались в течение суток после поступления заказа. Их стоимость составляла от 450 до 850 грн в зависимости от уровня".

Так, с QR-кодом и бланками определенных учреждений справки стоили дороже.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и месту изготовления подделок, во время которых изъяли:

фальшивые справки о результатах ПЦР-тестов,

компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности,

готовые бланки и шаблоны для изготовления фальсифицированных справок и медицинских карт,

16 банковских карт,

незарегистрированный газовый пистолет.

Установлено, что количество фейковых справок, которые мошенники продали за май-сентябрь 2021 года составляла 30-50 штук в день, а количество лиц, которые воспользовались их "услугами" - более 3 500.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении участникам схемы.

Продолжаются следственные действия, устанавливаются все лица, причастные к преступлению, а также те, кто воспользовался такими "услугами".

Фото: в Киеве разоблачены мошенники, которые подделывали справки о вакцинации и ПЦР-тесты (gp.gov.ua)