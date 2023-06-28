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Продавали автомати та гранатомети. У Київській області викрили торговців зброєю

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Київська область, Середа 28 червня 2023 19:55
Продавали автомати та гранатомети. У Київській області викрили торговців зброєю Фото: у Київській області викрили торговців зброєю (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Тетяна Степанова

У Бучанському районі Київської області правоохоронці затримали професійних торговців зброєю, які займалися продажем автоматів, гранатометів та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова.

Як повідомляється, торговців затримали в ході спецоперації у Бучанському районі разом зі злочинним прибутком, отриманим після реалізації зброї.

Оперативники карного розшуку задокументували факти продажу автомата "АК-74" та гранатомета РПГ іноземного виробництва.

В ході обшуків правоохоронці вилучили автомат, пістолети, два кумулятивні реактивні гранати, понад 2000 набоїв, магазини до автоматів і дев'ять кілограмів наркотиків.

Зазначається, що фігуранту злочинної схеми вже повідомили про підозру. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

"Коли ти вирішив торгувати смертю, чи то зброєю, чи то наркотою, знай, що рано чи пізно за тобою прийдуть ті, хто "полює" на злочинців. Буде десь неприємно, навіть страшно, але чітко, як пише кримінальний процесуальний кодекс України, а він суворий і справедливий!", - наголосив Нєбитов.

Торгівля зброєю в Україні

Нагадаємо, раніше харківські оперативники затримали торгівця зброєю. Під час проведення санкціонованих обшуків у чоловіка вилучили склад зброї та вибухонебезпечних предметів, серед яких автомати, гранати, гранатомети, тротил та окопні снаряди.

У Запоріжжі СБУ затримала торгівця зброєю, який намагався нелегально збути партію вибухових речовин. Окрім того, правоохоронці виявили його схрон з вибухівками.

Також Служба безпеки України затримала жителів Києва, які займалися нелегальною торгівлею зброєю. Вони намагалися продати понад десять автоматів АК-74.

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