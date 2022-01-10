Проболтался на сьемках фильма. В США умер миллиардер, осужденный за убийство 20-летней давности

"Дарст умер сегодня рано утром, находясь под стражей департамента исполнения наказаний Калифорнии. Мы понимаем, что его смерть наступила по естественным причинам, связанным с целым рядом медицинских проблем, о которых мы неоднократно сообщали в суде за последние пару лет", - заявил адвокат осужденного Чип Льюис.

Причиной смерти Дарста стала остановка сердца. Он умер в больнице общего профиля Сан-Хоакин, куда его доставили из тюрьмы на обследование.