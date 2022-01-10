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Проболтался на сьемках фильма. В США умер миллиардер, осужденный за убийство 20-летней давности

Автор: Анна Полисученко

Американский мультимиллионер Роберт Дарст умер в возрасте 78 лет в больнице города Стоктон (штат Калифорния). В октябре 2021 года его приговорили к пожизненному заключению за убийство 20-летней давности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Дарст умер сегодня рано утром, находясь под стражей департамента исполнения наказаний Калифорнии. Мы понимаем, что его смерть наступила по естественным причинам, связанным с целым рядом медицинских проблем, о которых мы неоднократно сообщали в суде за последние пару лет", - заявил адвокат осужденного Чип Льюис.

Причиной смерти Дарста стала остановка сердца. Он умер в больнице общего профиля Сан-Хоакин, куда его доставили из тюрьмы на обследование.

Ранее мы писали, что за убийство 20-летней давности в США осудят к пожизненному 78-летнего миллиардера.

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