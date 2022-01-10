Проболтался на сьемках фильма. В США умер миллиардер, осужденный за убийство 20-летней давности

Американский мультимиллионер Роберт Дарст умер в возрасте 78 лет в больнице города Стоктон (штат Калифорния). В октябре 2021 года его приговорили к пожизненному заключению за убийство 20-летней давности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Дарст умер сегодня рано утром, находясь под стражей департамента исполнения наказаний Калифорнии. Мы понимаем, что его смерть наступила по естественным причинам, связанным с целым рядом медицинских проблем, о которых мы неоднократно сообщали в суде за последние пару лет", - заявил адвокат осужденного Чип Льюис.

Причиной смерти Дарста стала остановка сердца. Он умер в больнице общего профиля Сан-Хоакин, куда его доставили из тюрьмы на обследование.

В 2015 году во время съемок документального сериала о себе под названием "Проклятие: жизни и смерти Роберта Дарста" он случайно признался в убийстве его подруги Сюзан Берман в 2000 году.

В марте 2015 года Дарста арестовали. Долгое время он рассказывал, что не знает, кто убил Сюзан Берман.