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Проболтался на сьемках фильма. В США умер миллиардер, осужденный за убийство 20-летней давности

Новина українською →
США, Понедельник 10 января 2022 23:46
Проболтался на сьемках фильма. В США умер миллиардер, осужденный за убийство 20-летней давности Фото: миллиардер и магнат Роберт Дарст (twitter.com/thehill)
Автор: Анна Полисученко

Американский мультимиллионер Роберт Дарст умер в возрасте 78 лет в больнице города Стоктон (штат Калифорния). В октябре 2021 года его приговорили к пожизненному заключению за убийство 20-летней давности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Дарст умер сегодня рано утром, находясь под стражей департамента исполнения наказаний Калифорнии. Мы понимаем, что его смерть наступила по естественным причинам, связанным с целым рядом медицинских проблем, о которых мы неоднократно сообщали в суде за последние пару лет", - заявил адвокат осужденного Чип Льюис.

Причиной смерти Дарста стала остановка сердца. Он умер в больнице общего профиля Сан-Хоакин, куда его доставили из тюрьмы на обследование.

В 2015 году во время съемок документального сериала о себе под названием "Проклятие: жизни и смерти Роберта Дарста" он случайно признался в убийстве его подруги Сюзан Берман в 2000 году.

В марте 2015 года Дарста арестовали. Долгое время он рассказывал, что не знает, кто убил Сюзан Берман.

Миллиардера признали виновным в убийстве и приговорили к пожизненному заключению.

Ранее мы писали, что за убийство 20-летней давности в США осудят к пожизненному 78-летнего миллиардера.

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