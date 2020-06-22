Проблема руководства: в Минздраве подвели итоги визита во Львовскую область

В Министерстве здравоохранения подвели итоги визита во Львовскую область, где наблюдается всплеск заражений коронавирусом. Ответственным чиновникам грозит увольнение.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ситуация в регионе требует принятия "ряда срочных и взвешенных решений".

"В частности, будут осуществлены определенные кадровые изменения, поставлена задача увеличить количество тестирований на коронавирус и будет изменено финансирование COVID-пакета", - сказал он.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом, которая сложилась во Львовской области - проблема руководства департамента здравоохранения.

“Я вижу проблему руководства. Я вижу проблему контроля лекарственных средств. Если на этой неделе я не увижу конкретных сдвигов, то не исключаю, что буду ставить вопрос о замене руководства департамента здравоохранения Львовской обладминистрации. Потому что ситуация сложная. Пожалуйста, делайте выводы”, - заявил глава Минздрава.

Напомним, в Украине за прошлые сутки подтвердили 681 новый случай коронавируса, из которых 200 - во Львовской области.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня Степанов отправился с проверкой во Львовскую область в связи с ростом заболеваний коронавирусом.

Отметим, Львовская область в последние дни лидирует по числу новых случаев, которые выявляют ежесуточно. Область уже на третьем месте среди регионов Украины с 3980 заболевшими, уступая лишь Черновицкой области и Киеву.

Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, причиной вспышки коронавируса во Львовской области стало устранение очереди граждан, которые ожидают на результат тестирования.