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"Призываю Россию прекратить войну". В ВОЗ заявили о гибели 73 медиков в Украине

Фото: Тедрос Гебреисус (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус поделился последствиями ударов войск РФ по медицинским учреждениям в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter гендиректора.

Гебреисус от имени организации "безусловно осудил" рост количества атак на учреждения здравоохранения Украины. Он требует от РФ остановить целенаправленные атаки.

"На сегодняшний день ВОЗ подтвердила 147 нападений, в том числе погибли 73 человека и 53 получили ранения. Война не станет решением. Еще раз призываю Россию прекратить войну", – написал глава ВОЗ.

К слову, Евросоюз собрался покрыть львиную часть расходов по восстановлению Украины.

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