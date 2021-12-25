Призываю не допустить "метастаз" конфликта: Папа Римский о ситуации вокруг Украины

Папа Римский Франциск призвал не допустить, чтобы в Украине распространялись "метастазы" конфликта. С таким заявлением он выступил сегодня во время своей рождественской речи Urbi et orbi ("Граду и миру").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

Папа Римский выразил надежду, что для выполнения этой цели сторонам удастся наладить контакты.

"Пусть свет и поддержка помогут наладить контакты, диалог. Пусть они помогут не допустить, чтобы в Украине развились метастазы конфликта, который стал гангренозным", - сказал он.

Понтифик также отметил, что верующие ждут от него помощи в разрешении конфликтов по всему миру и выразил надежду, что в Украине не будет нового конфликта.