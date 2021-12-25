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Призываю не допустить "метастаз" конфликта: Папа Римский о ситуации вокруг Украины

Автор: Мария Кучерявец

Папа Римский Франциск призвал не допустить, чтобы в Украине распространялись "метастазы" конфликта. С таким заявлением он выступил сегодня во время своей рождественской речи Urbi et orbi ("Граду и миру").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

Папа Римский выразил надежду, что для выполнения этой цели сторонам удастся наладить контакты.

"Пусть свет и поддержка помогут наладить контакты, диалог. Пусть они помогут не допустить, чтобы в Украине развились метастазы конфликта, который стал гангренозным", - сказал он.

Понтифик также отметил, что верующие ждут от него помощи в разрешении конфликтов по всему миру и выразил надежду, что в Украине не будет нового конфликта.

Напомним, ранее британская компания Janes, специализирующаяся на обороне и разведке, опубликовала анализ концентрации российских войск у границы Украины.

Добавим, по данным Совета безопасности и обороны Украины, Россия сейчас сосредоточила 122 тысяч военных в пределах 200 километров от границы.

Между тем в Минобороны Украины опубликовало свежую карту с расположением российских войск у украинских границ.

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