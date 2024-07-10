"Прийшли на роботу, щоб допомагати". У клініці Києва розповіли про вбитих росіянами співробітників

Що відомо про загиблих працівників ADONIS

"Ця трагедія 08.07.2024 у нашій клініці ADONIS на Лівобережній забрала життя п'ятьох наших колег", - йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що всі вони "прийшли на роботу, щоб допомагати іншим".

Наголошується, що всі співробітники компанії моляться за касира Наталію Моляр, яка "перебуває у реанімації у край важкому стані".

"Ми глибоко співчуваємо родичам та близьким усіх загиблих та постраждалих. Нехай їхні душі знайдуть спокій, а пам'ять про них залишиться назавжди в наших серцях", - додали в ADONIS.

Вбиті росіянами співробітники клініки (фото: facebook.com/adoniskiev)

Вікторія Анатоліївна Бондаренко

Вікторія була старшим касиром і матір'ю двох дітей.

Її син і чоловік зараз воюють за нашу країну.

"Вона була професійним співробітником та завжди усміхненою людиною, готовою допомогти... Вікторія завжди приносила радість та позитив у роботу", - розповіли в клініці.

Вікторія Бондаренко (фото: facebook.com/adoniskiev)

Світлана Іванівна Поплавська

Світлана була лікарем, акушером-гінекологом, матір'ю трьох дітей.

"Пацієнти та колеги згадують її, як світлу, добру та турботливу лікарку, яка професійно та уважно спостерігала за вагітними. Світлана була віддана своїй професії та сім'ї, її тепла усмішка завжди дарувала надію і підтримку", - зазначається у повідомленні компанії.

Світлана Поплавська (фото: facebook.com/adoniskiev)

Тетяна Василівна Шарова

Тетяна була старшою медсестрою та матір'ю.

У 2014 році вона разом із сім'єю тікала від війни з Донецька. Її син був у полоні.

"Її сила та рішучість були прикладом для нас усіх. Нещодавно вона одружила свого сина, і ми всі раділи за неї. Тетяна була не лише професіоналом своєї справи, але й добрим другом, її співчуття і підтримка були незамінними для кожного з нас", - розповіли у клініці.

Тетяна Шарова (фото: facebook.com/adoniskiev)

Віктор Леонідович Брагуца

Віктор був лікарем УЗД діагностики та батьком двох дівчаток.

"Душа нашої філії. Без батька залишились двоє доньок. Він завжди був позитивним, постійно жартував, підбадьорював і допомагав колегам. Його енергія та доброзичливість завжди будуть з нами. Він був справжнім професіоналом і людиною з великим серцем, його веселий дух завжди піднімав настрій у колективі", - зазначається у повідомленні.

Віктор Брагуца (фото: facebook.com/adoniskiev)

Оксана Василівна Корж

Оксана була сестрою-господинею та матір'ю двох дітей.

Її менший син у цьому році закінчив школу, а старша донька нещодавно народила двійнят.

"Оксана була нашим потужним "двигунчиком", яка могла за декілька хвилин реалізувати неможливе. Вона була прекрасною людиною, яка завжди дарувала радість і підтримку. Її турбота та увага до дрібниць створювали атмосферу затишку і гармонії. Її відданість сім'ї та роботі була безмежною, і ми всі відчували її любов і підтримку щодня", - розповіли у клініці.

Оксана Корж (фото: facebook.com/adoniskiev)

Допис клініки (скриншот: facebook.com/adoniskiev)