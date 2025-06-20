Приїхав рятувати Україну - і загинув у Києві: що відомо про волонтера зі США
Внаслідок масованої російської атаки дронами й ракетами на Київ загинув 61-річний громадянин США Фред Ґренді - волонтер і художник з Орегону, який приїхав до України наприкінці травня, щоб допомагати після обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The New York Times.
За словами його сестри, Ґренді був вражений зміною позиції США щодо підтримки України та вирішив діяти самостійно. Він приїхав до Києва за кілька днів до свого дня народження й волонтерив - прибирав завали після ударів РФ.
Його життя обірвалося внаслідок одного з наймасштабніших обстрілів столиці. За даними української влади, американець помер від осколкових поранень.
Фред Ґренді став першим американським цивільним, який загинув унаслідок повітряного удару по Києву. Він був митцем - створював дерев’яні вивіски, декоративні квіти з металу, працював барменом, майстром і займався благодійністю. Після продажу будинку у Вірджинії восени 2024 року подорожував Європою, а згодом вирушив до України.
"Він не міг стояти осторонь і мовчки дивитися, як Україна бореться. Хотів бути там, де його допомога справді потрібна", - згадує його сестра.
Зазначимо, за даними ООН станом на червень 2025 року кількість цивільних жертв в Україні перевищила 13 300 осіб. Реальні цифри можуть бути значно вищими.
Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 17 червня Росія атакувала Київ ударними дронами. Внаслідок падіння "Шахедів" та уламків у столиці зафіксовано руйнування в житлових будинках, наслідки зафіксовано на 12 локаціях у шести районах міста.
У Солом’янському районі Києва внаслідок влучання балістичної ракети серйозно постраждала багатоповерхівка - удар пробив конструкції з дев’ятого по перший поверх. Внаслідок атаки в цьому будинку загинули 23 людини. Пошуково-рятувальну операцію завершили лише через понад 39 годин.
До ліквідації наслідків залучили понад 400 рятувальників ДСНС і більше ніж 200 одиниць техніки.
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