Приїхав рятувати Україну - і загинув у Києві: що відомо про волонтера зі США

Внаслідок масованої російської атаки дронами й ракетами на Київ загинув 61-річний громадянин США Фред Ґренді - волонтер і художник з Орегону, який приїхав до України наприкінці травня, щоб допомагати після обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The New York Times .

За словами його сестри, Ґренді був вражений зміною позиції США щодо підтримки України та вирішив діяти самостійно. Він приїхав до Києва за кілька днів до свого дня народження й волонтерив - прибирав завали після ударів РФ.

Його життя обірвалося внаслідок одного з наймасштабніших обстрілів столиці. За даними української влади, американець помер від осколкових поранень.

Фред Ґренді став першим американським цивільним, який загинув унаслідок повітряного удару по Києву. Він був митцем - створював дерев’яні вивіски, декоративні квіти з металу, працював барменом, майстром і займався благодійністю. Після продажу будинку у Вірджинії восени 2024 року подорожував Європою, а згодом вирушив до України.

"Він не міг стояти осторонь і мовчки дивитися, як Україна бореться. Хотів бути там, де його допомога справді потрібна", - згадує його сестра.

Зазначимо, за даними ООН станом на червень 2025 року кількість цивільних жертв в Україні перевищила 13 300 осіб. Реальні цифри можуть бути значно вищими.