"Привоз" у вогні, зруйнована багатоповерхівка та постраждалі: все про наслідки атаки РФ на Одесу

Росія вночі масовано атакувала Одесу дронами. На ранок 24 липня відомо, що у місті горів ринок "Привоз", також частково зруйнована багатоповерхівка, є постраждалі.

Все про наслідки ворожого обстрілу Одеси - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Через обстріл горів "Привоз", наразі пожежу ліквідовано.

Пошкоджено 9-поверхівка, зруйновані квартири з п'ятого по восьмий поверхи, є загроза обвалу.

Попередньо, четверо постраждалих.

Руйнування в Одесі

За даними ДСНС, внаслідок масованого обстрілу безпілотниками в Одесі найбільше постраждала 9-поверхівка - зруйновані квартири з 5-го по 8-й поверхи одного з підʼїздів. Є загроза обвалу конструкцій, що ускладнює розбір завалів.

Фото: внаслідок атаки РФ в Одесі є руйнування (ДСНС)

"З заблокованих квартир врятовано 5 осіб, евакуйовано 33 мешканці", - повідомила у ДСНС.

Крім того, займання сталось в приватному будинку та на АЗС.

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу Одеси є четверо постраждалих.

Фото: в Одесі руйнування в зоні ЮНЕСКО (telegram Геннадія Труханова)

Як зазначив глава ОДА Олег Кіпер, ворожий безпілотник влучив прямо посеред Приморського бульвару, який входить до переліку обʼєктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

На ринку "Привоз" через ворожий удар згоріли два торгових павільйони.

"Привоз" у вогні

На ранок 24 липня рятувальники повідомили, що в Одесі горить ринок Привоз.

"Росія атакувала Одесу. Одним з обʼєктів влучань став ринок "Привоз", - зазначили у ДСНС.

Фото: наслідки удару по "Привозу" (ДСНС)

Пізніше рятувальники повідомили, про ліквідацію пожежі двоповерхової будівлі й торгівельних павільйонів на "Привозі".

Масований удар по Одесі

Вночі керівник Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив, що РФ завдала масованого удару по Одесі, було зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та пожежі.

За даними Кіпера, було займання у житловій багатоповерхівці, покрівлі двоповерхового будинку, торгівельних павільйонів та АЗС, а також в центрі Одеси пошкоджено пам’ятку архітектури, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО.