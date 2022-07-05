Чтобы привлечь Россию к ответственности за украденное зерно, надо следовать международному праву, - эксперт

"Турция задержала судно, потому что Украина подала все необходимые документы, которые свидетельствуют, что Россия украла это зерно у Украины. И таких документов будет больше", - заверила она.

Также она подчеркнула: чтобы заставить Россию заплатить за содеянное, Украина должна четко следовать международному законодательству, даже если страна-агрессор отказывается это делать.

"Для нас является серьезной проблемой, что Россия выходит из юрисдикции Международного уголовного суда и других правовых институтов. Но мы должны действовать четким международным путем, и придерживаться своей линии. Нам необходимо ратифицировать Римский устав, если мы говорим о международной уголовной ответственности России", - резюмировала Ставнийчук.

Как известно, Россия ворует украинскую продукцию на государственном уровне: сейчас оккупанты восстанавливают функционал Мариупольского порта, чтобы иметь возможность вывозить еще больше награбленного.

Сейчас известно о 3 тысячах тонн стали, вывезенной в Ростов, в целом же в порту Мариуполя металлопродукции, произведенной на заводах "Азовсталь" и ММКИ, на сумму более 100 миллионов долларов.

Что касается зерна, то, по данным украинского правительства, Россия похитила уже до полумиллиона тысяч тонн зерна стоимостью более 100 млн долларов США, и практически все корабли, выходящие с зерном из Севастополя, перевозящих похищенную украинскую продукцию.

Компания "Метинвест", в свою очередь, разослала письма всем своим международным партнерам и компаниям-операторам портов и призвала не покупать украденный металл, а сразу сообщать компанию.