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Привласнив ділянки на узбережжі Чорного моря: в Одеській області затримали екс-депутата

Фото: СБУ затримала екс-депутата, який привласнив ділянки на узбережжі Чорного моря (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки України затримала колишнього депутата Затоківської селищної ради, який організував викрадення 15 земельних ділянок на узбережжі Чорного моря на загальну суму 15 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що схема могла зірвати фортифікаційне укріплення берегової лінії в Одеській області.

За матеріалами справи, механізм незаконного відчуження землі полягав у підробці документів.

Правоохоронці встановили, що колишній депутат підготував фальшиві документи про нібито рішення двох сільрад з приводу передачі у приватну власність 15 земельних ділянок біля морської акваторії.

Для підробки документів він залучив місцевого інженера-землевпорядника.

Потім ділки передавали фальшиві документи підконтрольним державним реєстраторам, які оформлювали землю на підставних осіб для подальшого продажу.

Під час обшуків було виявлено підроблену документацію, печатки і комп’ютерну техніку, яку використовували для реалізації злочинної оборудки.

Наразі чотирьом фігурантам повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
  • ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом).

Організатор схеми - колишній депутат - перебуває під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

До того ж, вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади. Суд наклав арешт на вкрадену землю та встановив заборону на її відчуження.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області затримали бізнесмена, який намагався підкупити співробітників СБУ за 90 тисяч євро.

Окрім того, правоохоронці повідомили про підозру в умисному ухиленні від податків в особливо великому розмірі власнику одеського будівельного підприємства та чотирьом його спільникам.

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