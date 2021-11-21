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Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech

Автор: Мария Кучерявец

Генеральный директор и сооснователь немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин оценил важность введения дополнительной прививки от коронавируса. Он считает, что такую ревакцинацию необходимо проводить каждый год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По его словам, в настоящее время справиться с распространением коронавируса в мире можно только с помощью вакцинации. Глава BioNTech заверил, что в будущем делать прививки от COVID-19 нужно будет регулярно.

"Проходить ревакцинацию от коронавируса, скорее всего, потребуется каждый год", - заявил он.

Напомним, недавно глава BioNTech также заявил, что необходимости в производстве новых вакцин от коронавируса сейчас нет. Однако, по его словам, новые препараты от COVID могут понадобиться миру в 2022 году.

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Вакцина от коронавируса