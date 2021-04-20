Прививки второй дозой AstraZeneca будут делать через 12 недель после первой, - Минздрав

Вакцинация от коронавируса второй дозой препарата Covishield производства AstraZeneca состоится через 12 недель после первой. Время и место вакцинации каждому сообщат лично по контактному номеру, который оставляли во время прививки.

В Минздраве ссылаются на результаты исследований, опубликованных в медицинском журнале The Lancet в марте этого года. Согласно с ними, эффективность вакцины AstraZeneca после двух стандартных доз, вводимых с интервалом 12 недель или дольше, росла до 81,3%.

"Поэтому Оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемых инфекциях одобрил рекомендации НТГЕІ увеличить интервал между введениями первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca до 12 недель", - говорится в сообщении.

Как известно, прививки этой вакциной в Украине начали делать в конце февраля. Тогда Украину прибыла первая партия из 500 тысяч доз. Всю партию потратят на введение первой дозы.

Первым вакцинировали врача-реаниматолога Евгения Горенко, который работает в ковідному отделении Черкасской областной больницы. Ему ввели препарат AstraZeneca 24 февраля. Соответственно, 12 недель со дня вакцинации истекает 19 мая.

Дополнительные дозы препарата этого производителя в Украине пока не поступало.