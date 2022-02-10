Прививки получили 70% населения. В ЕС прогнозируют спад волны "Омикрона"

В Евросоюзе полностью вакцинированы от коронавируса 70% населения, а 45% получили бустерные дозы. Еврокомиссия ожидает спад волны распространения "Омикрона".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комиссара ЕС по здравоохранению Стеллу Кириакидес.
"В настоящее время 70% населения ЕС полностью вакцинированы, а более 45% получили ревакцинацию. Это обнадеживающие цифры, но нам нужно продолжать вакцинацию", - сказала Кириакидес на пресс-конференции министров здравоохранения стран ЕС в Гренобле.
Она выразила надежду, что в следующие недели волна заражений "Омикроном" в ЕС пойдет на спад. При этом Кириакидес заявила, что несмотря на улучшение ситуации с распространением инфекции сейчас рано ослаблять бдительность и следует быть готовом к появлению новых вариантов коронавируса.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко исключил введение локдауна в Украине из-за "Омикрона". Он также добавил, что как только уровень вакцинации в стране достигнет 70%, то о карантинах можно будет забыть.
Отметим, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом более 41 тысячи человек. Больше всего новых случаев выявлено в Киеве и Одесской области.