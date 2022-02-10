UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Прививки получили 70% населения. В ЕС прогнозируют спад волны "Омикрона"

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Евросоюзе полностью вакцинированы от коронавируса 70% населения, а 45% получили бустерные дозы. Еврокомиссия ожидает спад волны распространения "Омикрона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комиссара ЕС по здравоохранению Стеллу Кириакидес.

"В настоящее время 70% населения ЕС полностью вакцинированы, а более 45% получили ревакцинацию. Это обнадеживающие цифры, но нам нужно продолжать вакцинацию", - сказала Кириакидес на пресс-конференции министров здравоохранения стран ЕС в Гренобле.

Она выразила надежду, что в следующие недели волна заражений "Омикроном" в ЕС пойдет на спад. При этом Кириакидес заявила, что несмотря на улучшение ситуации с распространением инфекции сейчас рано ослаблять бдительность и следует быть готовом к появлению новых вариантов коронавируса.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко исключил введение локдауна в Украине из-за "Омикрона". Он также добавил, что как только уровень вакцинации в стране достигнет 70%, то о карантинах можно будет забыть.

Отметим, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом более 41 тысячи человек. Больше всего новых случаев выявлено в Киеве и Одесской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзОмикронКоронавирусВакцинация