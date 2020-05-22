ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Прививки от кори, краснухи и паротита: в первом квартале уровень иммунизации в Украине упал на 20%

Новости » Медицина     22.05.2020 - 09:45
Прививки от кори, краснухи и паротита: в первом квартале уровень иммунизации в Украине упал на 20%
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

В Минздраве считают ситуацию критической

Уровень вакцинации от кори и краснухи в Украине упал на 20%. В Министерстве здравоохранения считают ситуацию критической.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Министерстве обеспокоены ситуацией с вакцинацией в Украине.

"Мы получили данные за первый квартал по показателям семейной иммунизации. И нас тревожит та ситуация, которая происходит в целом по стране и в целом по регионам. Мы видим снижение показателей семейной иммунизации в целом на 5%. А то, что касается ситуации касательно иммунизации кори, краснухи и паратита, она является критической. Снижение на 20%", - заявил Степанов.

По его словам, Минздрав обратится к главам областных государственных администраций с просьбой активизировать процесс прививок.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения призвали правительства стран не прекращать программы вакцинации из-за пандемии коронавируса.

В ВОЗ заявили, что в первую очередь необходимо продолжать действующие программы по вакцинации детей, в частности, иммунизации от кори.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украинымедицина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь