Прививки от кори, краснухи и паротита: в первом квартале уровень иммунизации в Украине упал на 20%

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

В Минздраве считают ситуацию критической

Уровень вакцинации от кори и краснухи в Украине упал на 20%. В Министерстве здравоохранения считают ситуацию критической.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Министерстве обеспокоены ситуацией с вакцинацией в Украине.

"Мы получили данные за первый квартал по показателям семейной иммунизации. И нас тревожит та ситуация, которая происходит в целом по стране и в целом по регионам. Мы видим снижение показателей семейной иммунизации в целом на 5%. А то, что касается ситуации касательно иммунизации кори, краснухи и паратита, она является критической. Снижение на 20%", - заявил Степанов.

По его словам, Минздрав обратится к главам областных государственных администраций с просьбой активизировать процесс прививок.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения призвали правительства стран не прекращать программы вакцинации из-за пандемии коронавируса.

В ВОЗ заявили, что в первую очередь необходимо продолжать действующие программы по вакцинации детей, в частности, иммунизации от кори.

Автор: Анастасия Светлевская