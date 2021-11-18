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Прививка от агрессии: Резников обсудил противодействие России с главой Пентагона

Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл в США для встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином. Стороны подняли вопрос противодействия агрессии Российской Федерации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Украины Алексея Резникова.

Стоит отметить, что это был первый визит Резникова в США в качестве министра обороны Украины.

"Мы ценим помощь народа США в противодействии российской агрессии. Наша главная цель - дальнейшее укрепление партнерства между Украиной и США", - написал министр.

Как отметил Резников, Российская Федерация игнорирует озабоченность и призывы к диалогу от международного сообщества, в связи с чем США и Украина должны приступить к решительным действиям, чтобы приглушить агрессию со стороны Кремля.

"У Кремля высокие и толстые стены, они не слышат слов озабоченности и призывов к диалогу, но понимают действия. С США мы должны обсудить, каким должен быть ответ на российскую агрессию. Это должна быть своего рода прививка от опасного вируса агрессии", - добавил министр.

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Министерство обороны УкраиныСоединенные Штаты АмерикиУкраина