Прививка от агрессии: Резников обсудил противодействие России с главой Пентагона

Стоит отметить, что это был первый визит Резникова в США в качестве министра обороны Украины.

"Мы ценим помощь народа США в противодействии российской агрессии. Наша главная цель - дальнейшее укрепление партнерства между Украиной и США", - написал министр.

Как отметил Резников, Российская Федерация игнорирует озабоченность и призывы к диалогу от международного сообщества, в связи с чем США и Украина должны приступить к решительным действиям, чтобы приглушить агрессию со стороны Кремля.

"У Кремля высокие и толстые стены, они не слышат слов озабоченности и призывов к диалогу, но понимают действия. С США мы должны обсудить, каким должен быть ответ на российскую агрессию. Это должна быть своего рода прививка от опасного вируса агрессии", - добавил министр.