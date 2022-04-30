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Оккупанты убили пленного бойца "Азова". Фото отослали его матери, - Денисова

Фото: украинка получила фото убитого в Мариуполе сына из "Азова" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военнослужащие, попавшие в плен российских оккупантов в Мариуполе ориентировочно 19-20 апреля, были подвергнуты пыткам. Мать одного из них, который был сначала убит, получила фото бездыханного сына на телефон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Одного из мужчин рашисты после бесчеловечных пыток жестоко убили, а фото - подтверждение своих действий, сегодня утром прислали матери "азовца". Мать рассказала, что ее сын попал в окружение россиян и фигурировал на видео российских пропагандистов", - пишет она.

По словам Денисовой, пытки и убийство военнопленных являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

"В частности, статья 3 Конвенции запрещает насилие над жизнью и личностью, в том числе все виды убийств, задачи увечья, жестокое обращение и пытки", - напомнила право защитница.

Она также подчеркнула, что договоренности с Россией не стоят бумаги, на которой написаны.

"Оккупанты прибегают к коварным провокациям, не гнушаются прикрываться гражданскими и используют людей, как живой щит. Они заставляют людей сдаться в плен, после чего убивают", - добавила Денисова.

Как сообщалось, российские войска за два месяца убили вдвое больше жителей Мариуполя, чем гитлеровцы за два года оккупации во время Второй мировой войны. Число погибших оценивается в порядка 20 000.

Напомним, в субботу, 30 апреля, планируется эвакуация мирных жителей из Мариуполя.

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