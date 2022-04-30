Оккупанты убили пленного бойца "Азова". Фото отослали его матери, - Денисова

"Одного из мужчин рашисты после бесчеловечных пыток жестоко убили, а фото - подтверждение своих действий, сегодня утром прислали матери "азовца". Мать рассказала, что ее сын попал в окружение россиян и фигурировал на видео российских пропагандистов", - пишет она.

По словам Денисовой, пытки и убийство военнопленных являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

"В частности, статья 3 Конвенции запрещает насилие над жизнью и личностью, в том числе все виды убийств, задачи увечья, жестокое обращение и пытки", - напомнила право защитница.

Она также подчеркнула, что договоренности с Россией не стоят бумаги, на которой написаны.

"Оккупанты прибегают к коварным провокациям, не гнушаются прикрываться гражданскими и используют людей, как живой щит. Они заставляют людей сдаться в плен, после чего убивают", - добавила Денисова.