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Привет, лето: Злата Огневич похвасталась упругим прессом в стильном total white образе

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Злата Огневич устроила в Киеве на Подоле маленький фотосет

Злата Огневич после недавних экспериментов с внешностью решила "выгулять" новый образ - певица блистала в Киеве на Контрактовой площади в нежном воздушном белом наряде в солнечный ясный выходной. Знаменитость также продемонстрировала свою стройную фигуру и похвасталась упругим прессом.

Фото артистка выложила в Instagram и собрала от фанов море восхищенных комментов.

34-летняя украинская певица и телеведущая благодаря новому цвету волос - Злата перекрасилась в блондинку - показала гармоничный и абсолютный total white образ.

К легким широким белым штанам с высокой талией Огневич подобрала объемный белый жакет, под которым на певице был белый топ sport-style. А также артистка выбрала белоснежные длинные серьги.

Солнечная Злата тепло и нежно улыбается в объектив и "просто желает всем хороших выходных".

"Привет, лето!" - добавила певица в своем посту.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Фаны певицы в комментариях восторгаются ее красотой и позитивом, и в свою очередь желают Злате великолепно провести выходные и не только.

  • Спасибо! Злата, выглядишь прекрасно! Желаю тебе прекрасного лета тоже!
  • Красавица. Хорошего настроения. Счастья. Любви истинной.
  • Нельзя оторвать глаз! Какая ты прелесть, девочка!
  • Злата, ты не перестаешь удивлять своей красотой!
  • Хороша!
  • Такая роскошная!
  • Непревзойденная красавица, люблю...
  • Ммм... хорошенькая!
  • Прекрасна, словно Афродита, Нежна, как летние цветы! Взгляд очаровывает сразу Лица блаженные черты!

Фото: скрин комментариев instagram.com/zlata.ognevich

Ранее мы писали о том, что Злата Огневич рассказала, как на нее повлиял карантин.

Добавим также, что не так давно Злата Огневич похвасталась внушительной коллекцией обуви.

Автор: Styler

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