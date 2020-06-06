Привет, лето: Злата Огневич похвасталась упругим прессом в стильном total white образе

Злата Огневич после недавних экспериментов с внешностью решила "выгулять" новый образ - певица блистала в Киеве на Контрактовой площади в нежном воздушном белом наряде в солнечный ясный выходной. Знаменитость также продемонстрировала свою стройную фигуру и похвасталась упругим прессом.

Фото артистка выложила в Instagram и собрала от фанов море восхищенных комментов.

34-летняя украинская певица и телеведущая благодаря новому цвету волос - Злата перекрасилась в блондинку - показала гармоничный и абсолютный total white образ.

К легким широким белым штанам с высокой талией Огневич подобрала объемный белый жакет, под которым на певице был белый топ sport-style. А также артистка выбрала белоснежные длинные серьги.

Солнечная Злата тепло и нежно улыбается в объектив и "просто желает всем хороших выходных".

"Привет, лето!" - добавила певица в своем посту.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Фаны певицы в комментариях восторгаются ее красотой и позитивом, и в свою очередь желают Злате великолепно провести выходные и не только.

Спасибо! Злата, выглядишь прекрасно! Желаю тебе прекрасного лета тоже!

Красавица. Хорошего настроения. Счастья. Любви истинной.

Нельзя оторвать глаз! Какая ты прелесть, девочка!

Злата, ты не перестаешь удивлять своей красотой!

Хороша!

Такая роскошная!

Непревзойденная красавица, люблю...

Ммм... хорошенькая!

Прекрасна, словно Афродита, Нежна, как летние цветы! Взгляд очаровывает сразу Лица блаженные черты!

Фото: скрин комментариев instagram.com/zlata.ognevich

Ранее мы писали о том, что Злата Огневич рассказала, как на нее повлиял карантин.

Добавим также, что не так давно Злата Огневич похвасталась внушительной коллекцией обуви.