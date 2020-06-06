Привет, лето: Злата Огневич похвасталась упругим прессом в стильном total white образе

Злата Огневич устроила в Киеве на Подоле маленький фотосет
Злата Огневич после недавних экспериментов с внешностью решила "выгулять" новый образ - певица блистала в Киеве на Контрактовой площади в нежном воздушном белом наряде в солнечный ясный выходной. Знаменитость также продемонстрировала свою стройную фигуру и похвасталась упругим прессом.
Фото артистка выложила в Instagram и собрала от фанов море восхищенных комментов.
34-летняя украинская певица и телеведущая благодаря новому цвету волос - Злата перекрасилась в блондинку - показала гармоничный и абсолютный total white образ.
К легким широким белым штанам с высокой талией Огневич подобрала объемный белый жакет, под которым на певице был белый топ sport-style. А также артистка выбрала белоснежные длинные серьги.
Солнечная Злата тепло и нежно улыбается в объектив и "просто желает всем хороших выходных".
"Привет, лето!" - добавила певица в своем посту.
Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Фаны певицы в комментариях восторгаются ее красотой и позитивом, и в свою очередь желают Злате великолепно провести выходные и не только.
Фото: скрин комментариев instagram.com/zlata.ognevich
Ранее мы писали о том, что Злата Огневич рассказала, как на нее повлиял карантин.
Добавим также, что не так давно Злата Огневич похвасталась внушительной коллекцией обуви.
Автор: Styler