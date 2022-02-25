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ПриватБанк обещает отменить ограничения на кредитные деньги

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Украина, Пятница 25 февраля 2022 16:11
ПриватБанк обещает отменить ограничения на кредитные деньги Фото: ПриватБанк отменил ограничение пользования кредитными средствами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

ПриватБанк отменяет ранее введенные временные ограничения на пользование кредитными средствами. В течение суток возможность пользоваться кредитными деньгами будет восстановлена в пределах установленного лимита на карте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Повышение кредитного лимита будет недоступно, но вы сможете пользоваться средствами в пределах имеющегося лимита", - говорится в сообщении.

Раньше ПриватБанк сообщал, что онлайн-банкинг Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работает в режиме 24/7. Отделения ПриватБанка работающие в тех населенных пунктах, в которых нет угрозы для здоровья и жизни работников и клиентов.

Кроме того, срок действия карт ПриватБанка автоматически продлен на 180 дней. В то же время временно остановлены покупки через "Оплату частями".

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