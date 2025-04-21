Прив’язували до ліжка й морили голодом: у Полтавському СІЗО викрили шокуючі катування

Працівники ДБР за сприяння керівництва Державної кримінально-виконавчої служби встановили, що катування в'язнів у Полтавському СІЗО відбувалися систематично. Двом співробітникам установи вже повідомили про підозру.

Подробиці знущань над ув'язненими

За даними слідства, співробітники установи знущалися з осіб, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією, порушували розпорядок або скаржилися на дії працівників.

Для цього на території медичної частини підозрювані облаштували спеціальне приміщення, яке використовували як камеру тортур.

У невеликій кімнаті ув’язнених прив’язували до металевого ліжка та залишали без їжі, води та можливості скористатися туалетом на кілька діб.

"Один із постраждалих за останні три роки пережив таке жорстоке поводження понад десять разів", - розповіли в ДБР.

Що загрожує підозрюваним у катуванні в'язнів

Кілька днів тому оперативники ДБР зафіксували чергові знущання над ув’язненими.

Фото: затримання підозрюваних у катуваннях (dbr.gov.ua)

Двом працівникам установи - черговому та старшому корпусу відділу режиму і охорони - повідомили про підозру у катуванні за частиною 3 статті 127 Кримінального Кодексу України. Саме вони безпосередньо завели потерпілого до приміщення та прив’язали його до ліжка.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує тюремне ув'язнення терміном до 12 років.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх випадків та осіб, причетних до катувань.