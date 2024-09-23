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Прив'язав собаку до мотоцикла: у Рівненській області розслідують жорстокі дії підлітка

У справі про знущання з собаки підлітком на мотоциклі триває досудове розслідування (фото: umdpl.info)
Автор: Ірина Костенко

У Вараському районі Рівненської області правоохоронці розслідують жорстокі дії 16-річного підлітка, який прив'язав до мотоцикла собаку та волочив її дорогою.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цю скандальну історію.

Обставини злочину та реакція правоохоронців

Зранку неділі, 22 вересня, у Telegram-каналі "РІВНЕ 1283" було опубліковано допис, в якому йшлося про черговий випадок знущання з тварини в Рівненській області.

"Село Новорічиця. Собака жива, але вся побита. З TikTok відео він (автор відео, - Ред.) видалив, але наші підписники встигли його зберегти", - розповів автор публікації та оприлюднив відповідні кадри.

Згодом у прес-службі поліції Рівненської області у Facebook повідомили, що проводять перевірку щодо жорстокого поводження з твариною.

"Сьогодні, 22 вересня, під час моніторингу соцмереж, на одному із Telegram-каналів поліцейські виявили відео, де невідомий чоловік прив'язав до мотоцикла собаку та волочив її дорогою", - розповіли правоохоронці.

Зазначалось, що на місце події негайно вирушив поліцейський офіцер Зарічненської тергромади.

"Обставини та особу зловмисника встановлюють правоохоронці. Попередньо відомо, що тварина жива. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань", - додали тоді в поліції.

Реакція поліції на подію (скриншот: facebook.com/police.in.Rivne.region)

Пізніше правоохоронці повідомили, що особу, причетну до злочину, було встановлено.

"Ним виявився 16-річний мешканець Зарічненської громади, який пояснив, що під час знімання відео собака вже був мертвий", - уточнили в поліції.

Зазначалось також, що остаточну причину смерті тварини встановлюватимуть фахівці.

"Триває досудове розслідування за частиною 1 статті 299 КК України (жорстоке поводження із тваринами)", - підсумували в поліції області.

Про що дізнались правоохоронці (скриншот: facebook.com/police.in.Rivne.region)

Захист тварин в Україні та покарання порушників

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що закон України про захист тварин від жорстокого поводження поширюється на різні види людської діяльності. Крім того, дія закону поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.

Дії, кваліфіковані як жорстоке поводження з тваринами, тягнуть за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу - з конфіскацією тварини (якщо перебування у власника становить загрозу для її життя або здоров'я).

Тим часом згідно зі статтею 299 Кримінального кодексу України, жорстоке поводження з тваринами карається обмеженням волі або позбавленням волі (з конфіскацією тварини) - залежно від всіх обставин злочину.

Йдеться про жорстоке поводження з тваринами, що належать до хребетних (у тому числі з безпритульними тваринами), порушення правил транспортування тварин (якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини), нацьковування тварин одна на одну (вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів), а також пропаганду, публічні заклики до вчинення дій, що мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій тощо.

Читайте також, за що в цілому можуть покарати власників тварин.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Telegram-канал "РІВНЕ 1283"​​​​​​, прес-служба поліції Рівненської області у Facebook, Кримінальний кодекс України.

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