Притулок у Київській області звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами: деталі

Зміст

У чому звинувачують притулок

Нещодавно користувач Instagram із ніком "snezhana_zahist_tvarin" опублікувала пост, в якому повідомила про нібито жорстоке поводження з тваринами у притулку "Сіріус" у Вишгородському районі Київської області.

Як доказ у публікації містяться кілька фото та відео, на якому можна побачити худу й голодну собаку, що тривожно їсть із миски.

"Скажіть! Тут вже є жорстоке поводження чи ще ні? Як гадаєте? Зоозахист, спільното? Органи влади… Це притулок "Сиріус". І це не одна і не дві собачки, що щойно потрапили в притулок. Я дивлюсь зараз цілий альбом таких собак з притулку "Сиріус". Я бачила багато за ці роки, але це просто жорстоко… таких матеріалів повно… Як ви це все можете назвати?" - йдеться у дописі.

Уточнюється, що можна буцімто виправдати ситуацію тим, що там 3000 тварин.

"Так навіщо стільки брати!? Ситуація реально жахлива. Керівництво не бачить, що відбувається в притулку? Скажіть, це порятунок тварин? Це нормальні умови утримання? Що це? Далі будемо дружньо закривати на це очі? Чи великі зоозахисні організації готові приєднатись і рятувати тварин? Чи лише проявлять стурбованість", - написала далі автор публікації.

Вона додала, що в цілому є "багато питань".

"І на останок: якби ви просто побачили ці фото і відео, і не знали, що це притулок, ви б щось зробили, щоб врятувати тварин? Якщо б це було у якоїсь жінки, ось так закриті тварини й у такому стані… Ваші дії? Все це, ви також назвете хейтом, хайпом? Чи може, ви бачите змучених голодом тварин? Не кажіть мені, що масово звозять в притулок скелети, а може собаки перетворюються на скелети в притулку? Бо не може 10-20 робітників нагодувати кожного дня більше 3000 тварин", - підсумовується у дописі.

Допис зі звинуваченнями в адресу притулку "Сіріус" (скриншот: instagram.com/snezhana_zahist_tvarin)

Реакція поліції Київської області

Дещо згодом у прес-службі поліції Київської області у Facebook повідомили, що встановлюють обставини "ймовірного жорстокого поводження з тваринами на Вишгородщині".

Уточнюється, що у понеділок, 17 березня, під час моніторингу соціальних мереж було виявлено публікацію з фото- та відеоматеріалами, в якій зазначається, що в одному з притулків Вишгородського району "собаки знаходяться в неналежних умовах утримання".

Зазначається, що працівники Вишгородського управління поліції Київської області внесли відомості за даним фактом до єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

"Правоохоронці наразі проводять перевірку викладених фактів, після чого буде надано правову кваліфікацію", - розповіли у поліції.

Реакція поліції Київської області на інформацію щодо притулку (скриншот: facebook.com/pol.kyivregion)

Що кажуть у притулку "Сіріус"

З огляду на ситуацію, що склалась, у притулку для бездомних тварин "Сіріус" також звернулись до громадськості.

"Шановні підписники та друзі притулку! Перед тим, як щось писати або репостити, обов'язково перевіряйте інформацію та аналізуйте її", - йдеться у дописі установи у Facebook.

У притулку звернули увагу на "кілька важливих моментів" щодо своєї роботи та відповіли на "поширені звинувачення та хейт, які не мають під собою ґрунтовних підстав".

Зазначається, що притулок "Сіріус" існує вже більш як 25 років, а починався він з однієї собаки Ніки, яку врятувала засновниця (пані Олександра).

"Спочатку планувалося приймати до 250 собак, але через ситуацію з безпритульними тваринами у країні, війну та збільшення кількості підкинутих тварин цей обсяг значно зріс. Наразі у нас перебуває більше 3000 тварин. Ми пережили карантин, коли ніхто не приїжджав. Гідно вистояли окупацію, коли на плечах пані Олександри залишилися 19 робітників та 3500 тварин. Всі вони потребували догляду, тепла та їжі", - розповіли в установі.

У притулку наголосили, що "фото хворих тварин, зроблені під час їх лікування або після важких ситуацій (наприклад, окупації, або коли тварину тільки привезли), не можна виривати з контексту та використовувати для хейту".

Уточнюється, що лікування потребує часу і "не кожен процес виглядає естетично".

"Хворі тварини - це не всі тварини у притулку. Але ті, хто поширює хейт, не показують тварин у хорошому стані, бо це не відповідає їхнім цілям... Також є сотні інших фото та відео від волонтерів, які нас постійно відвідують", - додали у притулку.

Українцям пояснили, що неправдиві звинувачення та хейт відлякують спонсорів і волонтерів, через що:

зоорятівники не можуть добудувати нові вольєри;

тварини отримують менше допомоги;

деяких тварин більше не хочуть брати в сім'ї (через фальшиві історії).

Говорячи про інформаційні маніпуляції, у притулку запропонували замислитись над такими питаннями:

чому показують лише 10 однакових тварин замість 3000;

чому постять старі вольєри, але не оновлення та ремонти.

"Ми завжди відкриті до співпраці, але просимо пам'ятати: тільки конструктивний підхід може привести до реальних змін на краще. Дякуємо всім, хто підтримує притулок і допомагає нам рятувати життя тварин", - підсумували у притулку.

Що розповіли у притулку "Сіріус" (скриншот: facebook.com/Shelter.SIRIUS)