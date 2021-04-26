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Притула назвал возможных политических союзников "Голоса"

Новина українською → Киев, Понедельник 26 апреля 2021 09:47
Притула назвал возможных политических союзников "Голоса" Фото: шоумен Сергей Притула (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Милан Лелич

Шоумен Сергей Притула заявил, что партии "Голос" нужно заручиться поддержкой союзников на местах. Есть большое количество региональных или даже всеукраинских партий, которые имеют рейтинги на выборах 0,2%, 0,3%, 0,5%.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Притула отметил, что с партией "Сила людей" он договорился продолжить диалог в мае.

"Перед этим я общался с главой политсовета Украинской галицкой партии чтобы восстановить растерянную коммуникацию, и извиниться от имени "Голоса". "Голосу" предстоит поддержка УГП на следующих парламентских выборах", - сообщил он.

По его словам, в Тернополе пошли отдельно команды УГП и "Голоса", а в результате не зашли ни те, ни другие.

Отметим, Сергей Притула хочет стать новым председателем партии " Голос". Решение о смене партийного руководства может быть принято на съезде партии.

РБК-Украина писало, что с марта 2020 года партию "Голос" возглавляет Кира Рудик, сменившая в качестве руководителя Святослава Вакарчука.

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