Притула назвал возможных политических союзников "Голоса"

Шоумен Сергей Притула заявил, что партии "Голос" нужно заручиться поддержкой союзников на местах. Есть большое количество региональных или даже всеукраинских партий, которые имеют рейтинги на выборах 0,2%, 0,3%, 0,5%.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .

Притула отметил, что с партией "Сила людей" он договорился продолжить диалог в мае.

"Перед этим я общался с главой политсовета Украинской галицкой партии чтобы восстановить растерянную коммуникацию, и извиниться от имени "Голоса". "Голосу" предстоит поддержка УГП на следующих парламентских выборах", - сообщил он.

По его словам, в Тернополе пошли отдельно команды УГП и "Голоса", а в результате не зашли ни те, ни другие.