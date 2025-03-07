"Присвятив життя боротьбі за Україну". На фронті загинув комбат 37 бригади морпіхів

На фронті загинув командир 1 батальйону 37-ї бригади морської піхоти Володимир "Золотий" Стогній. Він став на захист України ще у 2015 році, під час повномасштабного вторгнення звільняв Херсонщину та боронив Бахмут.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію 37 окремої бригади морських піхотинців у Facebook .

Що відомо про полеглого Героя

"З глибокою скорботою повідомляємо про велику втрату для нашої сім’ї морських піхотинців - загибель командира 1 батальйону морської піхоти 37 окремої бригади морської піхоти, старшого лейтенанта Стогнія Володимира Сергійовича - справжнього воїна, який присвятив своє життя боротьбі за Україну та український народ", - йдеться у повідомленні.

Старший лейтенант Стогній захищав Україну з 2015 року, виконував бойові завдання в секторі АТО, згодом ООС. З 2022 року служив у лавах 60 окремої механізованої бригади, був командиром розвідувального взводу.

"Особисто брав участь у багатьох важких боях під час деокупації правого берега Херсонщини та під час оборони Бахмуту, неодноразово рятував побратимів, виносячи поранених на плечах з поля бою, сам також був поранений під час одного з чисельних боїв", - розповіли побратими.

Володимир "Золотий" Стогній (фото: 37 obrmp)

Потім Володимир служив у 82 окремій десантно-штурмовій бригаді, був командиром розвідувальної роти. Восени 2024 року став бійцем 37 окремої бригади морської піхоти, тимчасово виконував обов’язки командира 1 батальйону морської піхоти, після чого офіційно обійняв посаду комбата.

Морські піхотинці зазначають, що Стогній був гідним офіцером, сміливим бійцем та вмілим командиром, у колективі його поважали.

"Будучи на посаді комбата, неодноразово брав участь у боях пліч-о-пліч зі своїми бійцями, демонструючи свій сталевий характер, сміливість та показуючи приклад своїм людям. Щиро любив Україну, пишався бути українцем, добре знався на культурі та історії рідного краю, вірив у нашу перемогу та докладав більше ніж максимум зусиль, аби наблизити цей день", - додали побратими.

Поки у 37-й бригаді не уточнили, за яких обставин загинув Володимир. Дата і місце поховання стануть відомі згодом.