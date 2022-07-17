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"Принятие желаемого за действительное". В Британии прокомментировали слухи о болезни Путина

Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Командующий британской армии Энтони Радакин не верит в слухи о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин имеет смертельную болезнь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Evening Standard.

"Некоторые из этих комментариев о том, что он в плохом состоянии или что его кто-то точно убьет или сбросит, - я думаю, они принимают желаемое за действительное", - заявил Радакин.

По словам командующего британской армии, он видит в России относительно стабильный режим, иерархию и способность Путина подавить любую оппозицию, в связи с чем в стране пока нет никого, кто согласился бы бросить ему вызов.

В то же время Радакин считает, что российская угроза будет существовать еще много лет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам советника главы МВД Вадима Денисенко, Путин возможно начал готовить одну из дочерей своей преемницей.

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ВеликобританияВладимир Путин