UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Принят закон о наказании за оскорбление полицейских. Какие штрафы ждут водителей

Национальная полиция Украины (Фото: npu.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5050-1, который призван защищать честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов. Если депутаты утвердят документ во втором чтении и его подпишет президент, то за оскорбление полицейского водителям грозит штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Проект закона разработан с целью защиты чести и достоинства работников Национальной полиции Украины при исполнении ими служебных обязанностей. За публичное оскорбление полицейского при исполнении им служебных обязанностей закон предусматривает штраф в размере от 340 до 680 гривен, или общественные работы сроком от 20 до 30 часов.

Напомним, что в Украине вскоре заработают камеры автоматической фотофиксации нарушений ПДД. В будущем все камеры также смогут фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора и проезд по полосе общественного транспорта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
национальная полицияполиция