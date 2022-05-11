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Принят закон о наказании за оскорбление полицейских. Какие штрафы ждут водителей

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Киев, Среда 11 мая 2022 05:07
Принят закон о наказании за оскорбление полицейских. Какие штрафы ждут водителей Национальная полиция Украины (Фото: npu.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5050-1, который призван защищать честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов. Если депутаты утвердят документ во втором чтении и его подпишет президент, то за оскорбление полицейского водителям грозит штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Проект закона разработан с целью защиты чести и достоинства работников Национальной полиции Украины при исполнении ими служебных обязанностей. За публичное оскорбление полицейского при исполнении им служебных обязанностей закон предусматривает штраф в размере от 340 до 680 гривен, или общественные работы сроком от 20 до 30 часов.

Напомним, что в Украине вскоре заработают камеры автоматической фотофиксации нарушений ПДД. В будущем все камеры также смогут фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора и проезд по полосе общественного транспорта.

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