Приняли меры: как Верховная рада взялась за коронавирус и его последствия

Рада приняла законы о борьбе с COVID-19 (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Народные депутаты во вторник за три часа провели два внеочередных заседания, успев принять пакет "антивирусных" законов и проголосовать кадровые вопросы. Затем парламент изменил свой режим работы, решив на период карантина отменить пленарные заседания.

Потому рассмотрение закона про рынок земли пока поставлено на паузу. Подробнее о том, какие меры ввели народные депутаты в борьбе с эпидемией и как будут работать в условиях карантина – в материале РБК-Украина.

Изменений в работе Рады еще в пятницу не намечалось – депутаты должны были собираться в режиме пленарных заседаний.

Но в понедельник руководство парламента, фракций и групп договорились провести во вторник внеочередное заседание, чтобы принять законы для противодействия коронавирусу и поддержки украинских предпринимателей. А затем – на следующие три недели уйти в комитеты.

Президент Владимир Зеленский не одобрил эту идею, отметив, что парламент должен продолжить работу. Вечером он собрал членов фракции "Слуга народа", пояснив необходимость назначения нового генпрокурора и министра экономики. Потому во вторник утром депутаты провели сразу два внеочередных заседания.

По информации РБК-Украина, вопрос земли пока поставлен на паузу из-за МВФ. Мол, в команде президента решили не спешить с принятием земельной реформы, потому как ожидают переговоров с Фондом насчет выделения новой финансовой помощи.

Пережить карантин

Некоторые из принятых вчера законов были внесены в Раду буквально накануне голосования. Во вторник депутатам пришлось принимать их и за основу, и в целом.

Речь идет о законопроекте №3219, который вводит меры для предотвращения коронавируса. Его зарегистрировала группа народных депутатов из разных фракций во главе с председателем комитета по вопросам здоровья нации Михаилом Радуцким (СН).

Документ поддержали 344 депутата из всех фракций и групп, в том числе и внефракционные. Он предусматривает админответственность за нарушение правил карантина. Обычным гражданам придется уплатить от 17 до 34 тысяч гривен штрафа, должностным лицам – от 34 до 170 тысяч гривен.

Если нарушение привело к распространению болезни, то виновному грозит уголовная ответственность. В этом случае его накажут либо штрафом от 17 до 51 тысяч гривен, либо арестом на срок до полугода, либо ограничением и даже лишением свободы до трех лет.

Тюремное заключение от пяти до восьми лет сулит в том случае, если несоблюдение правил карантина привело не только к заражению другого человека, но и к его смерти "или другим тяжелым последствиям".

"Например, больной, у которого подтвержден диагноз коронавирус с подписью врача, вдруг покинет больницу и уйдет. Это и есть повод для штрафа и наказания. Если он, к примеру, пойдет в общественное место, понимая, что может заразить других, или заразит других людей – в таком случае для него может наступить уголовная ответственность", – пояснил РБК-Украина Михаил Радуцкий.

По его словам, эти санкции, равно как и все нормы нового закона, будут действовать только три месяца.

Документ также вносит изменения в законы о правилах организации труда. Теперь в условиях карантина работодатель может позволить своим сотрудникам работать на дому, предоставить им оплачиваемый отпуск или изменить режим работы. Органам государственного надзора запрещается проводить проверки в сфере хозяйственной деятельности на период эпидемии.

Для медиков, задействованных в борьбе с коронавирусом, Кабмин в течение недели должен назначить надбавки в размере до 200% от их зарплаты. Такие же выплаты предполагаются для отдельных категорий работников, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

На период карантина и 30 дней после него пользователей не будут штрафовать или отключать от жилищно-коммунальных услуг за несвоевременную уплату.

Вместе с тем правительство временно получает возможность контроля за ценами на лекарства и медицинские товары. Процедура публичных закупок необходимых для противодействия эпидемии сокращается до одного дня. Также разрешена 100% предоплата. Медтовары освобождаются от уплаты въездной пошлины и НДС.

Еще один из законов, который был написан из-за введения карантина – № 3220 о поддержке налогоплательщиков. Его зарегистрировали члены финансового комитета Рады 16 марта. Парламент принял документ за основу и в целом 359 голосами "за".

Среди его норм – временное освобождение "фопов" от уплаты ЕСВ. Обязательное внедрение регистраторов расчетных операций (РРО) для "упрощенцев" также откладывается на три месяца. На новые документальные, фактические налоговые и неналоговые проверки бизнеса вводится временный мораторий до конца мая.

Кроме того, до конца апреля заемщиков не будут штрафовать за просрочку платежей по потребительским кредитам. Не будут применять основные штрафы до 31 мая и к предпринимателям за нарушение налогового законодательства.

По словам главы финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева (СН), депутаты готовят второй пакет законопроектов для экономической поддержки предпринимателей в условиях карантина.

"Это пакет именно для поддержки экономической деятельности и устранения негативных последствий прекращения этой деятельности для предпринимателей. В том числе и вопрос аренды. Мы считаем, что в настоящее время мы должны освободить от арендной платы арендаторов не полностью, а уменьшить ее только к расходам на содержание помещения", – сказал Гетманцев.

Неотложные вопросы

Депутаты решили не откладывать и законы о закупках медтоваров. Речь идет о законопроектах №2538 и №2539. Голосование за эти документы в первом чтении состоялось в середине января.

Оба проекта инициировали представители комитета Рады по вопросам здоровья нации. Без их принятия во втором чтении, больные в Украине могли остаться без лекарств, объяснил спешку глава профильного комитета Михаил Радуцкий.

Сейчас Украина проводит закупки лекарств через международные организации и этот механизм доказал свою эффективность, считает член парламентского комитета по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина ("Голос"). Но в этом году Минздрав решил передать около половины закупок государственному предприятию "Медицинские закупки Украины".

"Это очень много. Со своей стороны парламент сегодня выполнил свою функцию – этими законами дал все механизмы, чтобы предприятие могло работать так же эффективно, как и международные организации. Это и упрощенная регистрация лекарств, и возможность вести переговоры напрямую с производителями, и освобождение от налогообложения", – пояснила РБК-Украина Стефанишина.

Она отметила, что теперь нужно следить за тем, как будут проходить первые закупки. И будут ли они хотя бы по тем же ценам, что были у международных организаций.

Парламент упростил закупки лекарств (Фото: pexels com)

Закон №2538 предусматривает, что эта организация получит возможность проводить закупки лекарственных средств напрямую у поставщиков-нерезидентов. Документ, во-первых, приведет к расширению ассортимента лекарств на украинском рынке. И во-вторых – повысит конкуренцию и снизит цены на медтовары, следует из пояснительной записки к документу.

Что же касается законопроекта №2539, то он упрощает налогообложение для закупочной организации. В частности – освобождает ее от уплаты НДС при ввозе и поставке медицинских товаров в Украину.

"Было три связанных закона – №2538, №2539 и №2540. Третий мы приняли раньше. В Украине создано закупочное агентство, причем полностью под патронатом USAID. Эта организация будет делать закупки для МОЗ медтоваров и оборудования. Эти закупки обойдутся дешевле, чем через международные организации. И это фактически три закона, которые регулируют ее деятельность", – отметил РБК-Украина Радуцкий.

Проголосовав за неотложные законы, депутаты по обращению президента провели еще одно внеочередное заседание, чтобы одобрить кадровые вопросы. Зеленский предложил Раде назначить генпрокурором и.о. руководителя ГБР Ирину Венедиктову.

Ее кандидатуру на пост генпрокурора поддержали 269 народных депутатов, из которых "Слуга народа" дала 224 голосов. Остальные – от группы "Довіра", "За майбутнє" и внефракционных. Похожий расклад голосов был и во время назначения министром экономики и сельского хозяйства Игоря Петрашко. Из 243 голосов "за" президентское монобольшинство дало 217.

В "Слуге народа" прогнозируют, что депутатам вскоре придется вновь собраться на внеочередное заседание, чтобы, например, одобрить документы по противодействию эпидемии или же заполнить пустующие вакансии в правительстве. Первый замглавы президентской фракции Александр Корниенко пояснил, что первоочередной из кадровых вопросов – назначение министра энергетики.

"Мы разрабатываем законопроект, который позволит в этом режиме удаленного управления работать. Есть статья Конституции, которая говорит, что должны быть депутаты собраны в парламенте, но учитывая чрезвычайные обстоятельства, мы ищем юридическую модель, каким образом на время эпидемий и по вопросам противодействия ей работать в режиме либо видеосвязи, либо видеоголосования", – сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он уточнил, что внеочередное заседание может пройти в начале следующей недели, но в случае "форс-мажора" – придется собираться и на этой. По словам другого собеседника, проведение еще одного заседания пока не запланировано.

Хотя при необходимости в период карантина депутаты должны быть готовы оперативно собраться как на внеочередное заседание для принятия "противоэпидемических" законов или закона про банки. Или для продолжения рассмотрения земельного закона, если будет прогресс в переговорах с МВФ.