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Принц Уильям перенес тяжелую форму коронавируса

Автор: РБК-Украина

Герцог Кембриджский Уильям переболел коронавирусом еще в апреле 2020 года. Болезнь протекала в тяжелой форме.

Об этом сообщает The Sun.

По данным журналистов, когда принц получил положительный результат теста, он продолжил работу в обычном режиме.

Потом болезнь переросла в тяжелую форму и Уильям самоизолировался в семейном доме Анмер Холл в Норфолке, где за ним ухаживали врачи.

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Отмечается, что герцог решил не сообщать публично о коронавирусе из-за новостей о болезни тогда в премьер-министра Бориса Джонсона и своего отца принца Чарльза.

Добавим, что за последние сутки в Великобритании зарегистрировали 23 254 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране заразились более миллиона человек, количество жертв превышает 46 тысяч.

Напомним, еще в марте у британского принца Чарльза обнаружили коронавирус.

Ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность ввести новый локдаун для борьбы с распространением коронавируса.

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