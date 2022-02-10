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Принц Чарльз заболел COVID. Недавно он встречался с Елизаветой II

Автор: Валерия Полищук

Принц Уэльский Чарльз получил положительный тест на коронавирус. Недавно он встречался со своей матерью королевой Великобритании Елизаветой II.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Принц Чарльз заразился коронавирусом во второй раз. Чарльз получил положительный результат после обычного тестирования. Болезнь пока проходит бессимптомно.

По данным источников, неизвестно, когда именно принц встретился с королевой. Однако во 8 февраля он провел инвеституру в Виндзорском замке, где в настоящее время находится монарх.

Елизавета II полностью вакцинирована, поэтому ей не придется изолироваться, если только у нее не будет положительного результата теста. Однако ей будет рекомендовано сдать по одному экспресс-тесту в день в течение семи дней.

Напомним, сегодня стало известно, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заболела COVID.

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Принц ЧарльзЕлизавета IIВеликобританияКоронавирус