Принц Чарльз заболел COVID. Недавно он встречался с Елизаветой II

Принц Уэльский Чарльз получил положительный тест на коронавирус. Недавно он встречался со своей матерью королевой Великобритании Елизаветой II.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Принц Чарльз заразился коронавирусом во второй раз. Чарльз получил положительный результат после обычного тестирования. Болезнь пока проходит бессимптомно.

По данным источников, неизвестно, когда именно принц встретился с королевой. Однако во 8 февраля он провел инвеституру в Виндзорском замке, где в настоящее время находится монарх.

Елизавета II полностью вакцинирована, поэтому ей не придется изолироваться, если только у нее не будет положительного результата теста. Однако ей будет рекомендовано сдать по одному экспресс-тесту в день в течение семи дней.