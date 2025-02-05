Приніс вибухівку в "передачі" й загинув. Що відомо про підрив біля ТЦК у Кам'янці-Подільському

Сьогодні, 5 лютого, стався вибух біля ТЦК та СП у Кам'янці-Подільскому. Підривник загинув на місці, постраждали лікарі ВЛК, військовослужбовець та працівниця установи. Це вже четвертий інцидент в Україні від початку місяця, пов'язаний із ТЦК та його співробітниками.
РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про підрив у Кам'янці-Подільскому, та як він пов'язаний з іншими вибухами біля ТЦК.
Близько 13:10 у середу, 5 лютого, на території Кам'янець-Подільського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) пролунав вибух. На місце виїхали рятувальні служби та представники правоохоронних органів.
Як з'ясувалося в ході слідчих дій, підрив саморобного вибухового пристрою скоїв цивільний чоловік під час передачі речей військовослужбовцю, який на той момент знаходився на території ТЦК.
Голова Національної поліції України Іван Вигівський розповів, що чоловік підійшов до контрольно-пропускного пункту ТЦК і СП із сумкою в руках. Попросив передати нібито передачу і в цей момент стався вибух.
В результаті вибуху біля ТЦК Кам'янця-Подільського загинув сам підривник. Про це повідомив мер міста Михайло Посітко.
"Загибла людина - це та, яка передавала речі військовослужбовцю, який перебував на території ТЦК", - заявив Посітко.
Ще четверо осіб було поранено. Серед них два лікарі Військово-лікарської комісії (ВЛК), військовослужбовець та співробітниця ТЦК.
Постраждалі перебувають у лікарні з осколковими пораненнями важкого та середнього ступеню тяжкості.
"Стан пацієнтів варіюється від важкого, але стабільного, до середнього та задовільного. Серед травмованих є двоє лікарів, військовослужбовець і жінка, яка є штатною працівницею установи. У деяких з госпіталізованих виявлено осколкові поранення голови, рук і живота. Ті, хто перебуває у важчому стані, були направлені до відділення нейрохірургії для видалення осколків", - розповів головний лікар Кам’янець-Подільської міської лікарні Борис Сирота "Суспільному".
Сьогоднішній підрив біля ТЦК та СП у Кам'янці-Подільскому став вже 9 подібним випадком в Україні за 2025 рік. Лише від початку лютого це вже четвертий інцидент:
Очільник Нацполіції Іван Вигівський на брифінгу сьогодні заявив, що теракти проти співробітників ТЦК - це атака спецслужб РФ, яка направлена на дестабілізацію ситуації в українському суспільстві.
"Ми чітко розуміємо разом з СБУ, що це конкретна атака спецслужб РФ з метою створити хибну думку в суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне ставлення до Сил безпеки і оборони в нашій країні", - наголосив Вигівський.
Для скоєння злочину росіяни вербують молодих осіб, які не усвідомлюють усієї відповідальності і того, що вони роблять. Також "ціллю" російських спецслужб є особи з низькою соціальною відповідальністю (наркозбувачі і не тільки).
Водночас перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко додав, що дистанційний підрив саморобних вибухових пристроїв, коли виконавець встановлює вибухівку та перебуває поруч - це нова тактика ворога, яку почали застосовувати з листопада минулого року.
Ліквідація агента необхідна, щоб позбутися свідка злочину і не виплачувати йому обіцяні гроші, пояснив Андрущенко. Зокрема, так сталося у Рівному та сьогодні в Кам'янці-Подільському.
При підготовці використовувалися: повідомлення на сторінці Facebook ГУНП в Хмельницькій області, публікація "Суспільне", заява мера Кам'янця-Подільського Михайло Посітко в ефірі національного телемарафону, брифінг глави Нацполіції України Івана Вигівського та першого заступника голови СБУ Сергія Андрущенка.
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