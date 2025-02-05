Приніс вибухівку в "передачі" й загинув. Що відомо про підрив біля ТЦК у Кам'янці-Подільському

Сьогодні, 5 лютого, стався вибух біля ТЦК та СП у Кам'янці-Подільскому. Підривник загинув на місці, постраждали лікарі ВЛК, військовослужбовець та працівниця установи. Це вже четвертий інцидент в Україні від початку місяця, пов'язаний із ТЦК та його співробітниками.

РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про підрив у Кам'янці-Подільскому, та як він пов'язаний з іншими вибухами біля ТЦК.

Вибухівка в "передачі"

Близько 13:10 у середу, 5 лютого, на території Кам'янець-Подільського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) пролунав вибух. На місце виїхали рятувальні служби та представники правоохоронних органів.

Як з'ясувалося в ході слідчих дій, підрив саморобного вибухового пристрою скоїв цивільний чоловік під час передачі речей військовослужбовцю, який на той момент знаходився на території ТЦК.

Фото: правоохоронці на місці події (t.me/UA_National_Police)

Голова Національної поліції України Іван Вигівський розповів, що чоловік підійшов до контрольно-пропускного пункту ТЦК і СП із сумкою в руках. Попросив передати нібито передачу і в цей момент стався вибух.

Що відомо про постраждалих

В результаті вибуху біля ТЦК Кам'янця-Подільського загинув сам підривник. Про це повідомив мер міста Михайло Посітко.

"Загибла людина - це та, яка передавала речі військовослужбовцю, який перебував на території ТЦК", - заявив Посітко.

Ще четверо осіб було поранено. Серед них два лікарі Військово-лікарської комісії (ВЛК), військовослужбовець та співробітниця ТЦК.

Постраждалі перебувають у лікарні з осколковими пораненнями важкого та середнього ступеню тяжкості.

"Стан пацієнтів варіюється від важкого, але стабільного, до середнього та задовільного. Серед травмованих є двоє лікарів, військовослужбовець і жінка, яка є штатною працівницею установи. У деяких з госпіталізованих виявлено осколкові поранення голови, рук і живота. Ті, хто перебуває у важчому стані, були направлені до відділення нейрохірургії для видалення осколків", - розповів головний лікар Кам’янець-Подільської міської лікарні Борис Сирота "Суспільному".

Серія вибухів біля ТЦК в Україні

Сьогоднішній підрив біля ТЦК та СП у Кам'янці-Подільскому став вже 9 подібним випадком в Україні за 2025 рік. Лише від початку лютого це вже четвертий інцидент:

у ніч на 1 лютого на АЗС у Пирятині Полтавської області нападник застрелив працівника ТЦК , забрав його автомат та одного мобілізованого, який був його спільником;

, забрав його автомат та одного мобілізованого, який був його спільником; також 1 лютого стався підрив у Рівненському ТЦК . Одна людина загинула, 8 постраждало. Загиблим виявився завербований росіянами житель Житомирщини;

. Одна людина загинула, 8 постраждало. Загиблим виявився завербований росіянами житель Житомирщини; 2 лютого вибух пролунав у будівлі ТЦК в Павлограді, постраждав військовослужбовець.

Очільник Нацполіції Іван Вигівський на брифінгу сьогодні заявив, що теракти проти співробітників ТЦК - це атака спецслужб РФ, яка направлена на дестабілізацію ситуації в українському суспільстві.

"Ми чітко розуміємо разом з СБУ, що це конкретна атака спецслужб РФ з метою створити хибну думку в суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне ставлення до Сил безпеки і оборони в нашій країні", - наголосив Вигівський.

Для скоєння злочину росіяни вербують молодих осіб, які не усвідомлюють усієї відповідальності і того, що вони роблять. Також "ціллю" російських спецслужб є особи з низькою соціальною відповідальністю (наркозбувачі і не тільки).

Водночас перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко додав, що дистанційний підрив саморобних вибухових пристроїв, коли виконавець встановлює вибухівку та перебуває поруч - це нова тактика ворога, яку почали застосовувати з листопада минулого року.

Ліквідація агента необхідна, щоб позбутися свідка злочину і не виплачувати йому обіцяні гроші, пояснив Андрущенко. Зокрема, так сталося у Рівному та сьогодні в Кам'янці-Подільському.

При підготовці використовувалися: повідомлення на сторінці Facebook ГУНП в Хмельницькій області, публікація "Суспільне", заява мера Кам'янця-Подільського Михайло Посітко в ефірі національного телемарафону, брифінг глави Нацполіції України Івана Вигівського та першого заступника голови СБУ Сергія Андрущенка.