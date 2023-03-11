Принесли додому. В Запорізькій області діти постраждали від вибуху частини гранати

Сьогодні в одному з приватних будинків села Новоіванівка Запорізького району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету двоє хлопчиків, 2012 та 2019 років народження, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Поліцейські встановили, що діти на вулиці знайшли та принесли додому невідомий подовжений предмет циліндричної форми. Під час гри він здетонував.

Дітей із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до медичного закладу обласного центру. Після огляду 3-річного малюка лікарі відпустили додому, а старшого хлопчика госпіталізували.

Після проведення всіх необхідних процесуальних дій події буде надана правова кваліфікація.

Оглянувши місце події та залишки вибухонебезпечного предмета, правоохоронці попередньо встановили, що це - руків‘я від протитанкової кумулятивної гранати РКГ-3.

Фото: діти постраждали від вибуху в Запорізькій області (zp.npu.gov.ua)

Правоохоронці закликають громадян самим бути пильними та обережними

Обов'язково пояснювати дітям те, що не можна чіпати підозрілі предмети. Про виявлення подібних небезпечних знахідок одразу ж слід повідомляти відповідні профільні служби за номерами 101 або 102.

До приїзду спеціалістів, за можливості, слід позначити місце виявлення предмета за допомогою підручних засобів та відійти на максимально безпечну відстань.

Категорично забороняється: