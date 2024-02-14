Примушував солдатів будувати собі будинок. Справу екс-воєнкома із Закарпаття передали до суду

Співробітники ДБР завершили розслідування щодо колишнього начальника одного із відділень Ужгородського районного територіального центру комплектування. Обвинувальний акт направили до суду.

Що відомо про справу екс-воєнкома

Підозрюваного викрили ще влітку минулого року. Підпорядковані йому військовослужбовці за його наказом з січня до серпня 2023 року замість служби проводили будівельні роботи у його будинку.

На будівництві постійно працювало п'ять солдатів. Ще один підлеглий за погодженням з керівником замість служби займався підприємницькою діяльністю. Незважаючи на це всі військові отримували забезпечення від держави. Усього їм виплатили понад 500 тисяч гривень.

Колишнього воєнкома звинувачують у перевищенні службових повноважень. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Раніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 800 тисяч гривень.

Вирішується питання про відшкодування завданих державі збитків. На фігуранта також складено адмінпротокол про корупцію.