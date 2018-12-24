"Примите к сведению": синоптик предупредила о нестабильности погоды

Иллюстративное фото: РБК-Украина

В Украину придут дожди и снегопады

24 декабря в Украине ожидается мокрый снег и дождь. Об этом народный синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

На Западе и Севере Украины мокрый снег, а в Одесской области будет лить дождь. Относительно температуры, то на Севере, на Волыни, в Ровненской, Харьковской и Луганской областях синоптик прогнозирует от -1 до -3 градусов. В целом температура на территории Украины будет колебаться от -1 до -6 градусов.

В ночь с 24 на 25 декабря циклон повернет в сторону северных областей Украины.

"Уже вечером 24 декабря и ночью 25 декабря оживленный ветреный циклон с юго-запада обусловит какую-то просто синоптическую снего-дождливую какофонию уже на Юге, Востоке, в районах Днепра, вывернет потом утром и днем во вторник снегом на Полтавскую и Сумскую область", - пишет Диденко.

Иллюстративное фото: (pixabay.com/free-photos)

Синоптик также предостерегла тех, кто планирует поездку. Она посоветовала быть внимательными на дороге.

"Кто собирается в дорогу, возьмите это во внимание", - отметила народный синоптик.

Наталья Диденко также уточнила, какая погода будет в Киеве.

"В Киеве 24 декабря выпадет снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, хотя она уже мало кого интересует, стабильная в своей вредности. Ночью в столице подмерзнет до -3 градусов, завтра днем предполагается 0, -1 градус", — прогнозирует синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы публиковали новость о предупреждении синоптиков относительно схода лавин.

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