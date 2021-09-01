Примеси в японских партиях вакцины Moderna оказались нержавейкой, - Минздрав

Дистрибьютор вакцины Takeda Pharmaceutical Co подчеркивает, что нержавеющая сталь регулярно используется в медицине, например, для изготовления сердечных клапанов и швов.

"Не ожидается, что введение этих частиц увеличит риск для здоровья", - говорится в заявлении.

Отметим, что в прошлый четверг японские власти отозвали три крупные партии вакцины Moderna в качестве меры предосторожности после того, как в нескольких флаконах были обнаружены неизвестные черные частицы.

Более 1,6 миллиона образцов уже были распределены по всей стране. Позже частицы были обнаружены и во флаконах других партий, после чего из обращения был изъят еще 1 млн доз.