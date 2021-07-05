В приложении "Дія" появились первые COVID-сертификаты

В приложении "Дія" появились первые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Главным вызовом по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных о вакцинации.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу заместителя министра цифровой трансформации Алексея Выскуба.
Над проектом работали команды Минцифры, Минздрава, НСЗУ, МИД, Евроделегации, международных партнеров.
"Цифровые COVID-сертификаты уже доступны первым пользователям "Дії". На выходных завершили первый этап сверхсложного проекта", - сообщил чиновник.
Скрин COVID-сертификата в "Дія"
Напомним, с какими странами Украина договаривается о признании ковид-сертификатов.
Раньше в Министерстве цифровой трансформации сообщили о начале бета-тестирования "ковидных сертификатов" в приложении "Дія".
Отметим, в ЕС с 1 июля действует цифровой ковид-сертификат EU Digital Covid Certificate, который включает один из трех видов информации.