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Прикрыл от взрыва гранаты. Военный спас жизнь собрату на полигоне

Автор: Сергей Пышкин

В Николаевской области 25-летний военный закрыл собой собрата от взрыва гранаты. Сейчас его ждет медицинская реабилитация.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу командование Сил логистики ВСУ.

Инцидент произошел на учебном полигоне Николаевской области. Во время проведения тренировки по метанию боевых гранат - один из военнослужащих бросил гранату, которая упала на бруствер. Старший лейтенант Богдан Федосенко увидел это - мгновенно оттолкнул от места взрыва сержанта Романа Шубина и закрыл его собой.

"В результате взрыва гранаты старший лейтенант получил осколочное ранение и травмы. В военном госпитале ему оказали всю необходимую помощь. Военнослужащего ждет недолгая реабилитация, однако он утверждает, что чувствует себя хорошо и уже хочет вернуться в военный строй", - пишет пресс-служба.

После реабилитации, Федосенко, вероятно, ожидает поощрения от Главнокомандующего ВСУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что стали известны имена военных, погибших 10 января, в результате подрыва на мине на Донбассе.

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ВСУ