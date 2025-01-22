Прикривав відхід побратимів. На фронті загинув командир штурмової групи ГУР Костянтин Жук

Як розповіли у спецпідрозділі, попри поважний вік, після початку великої війни Жук долучився до батальйону ГУР "Братство". Він керував кількома підрозділами із залучення іноземних добровольців, а також брав участь в управлінні обороною острова Зміїний.

Загинув Жук у Вовчанську, як командир штурмової групи, прикриваючи відхід побратимів.

До війни "Нельсон" був професійним військовим, президентом Національної асоціації мотоциклістів України та одним із засновників київського "Пласту", а також членом ОУН з 1990-ї років.

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що Жук загинув у травні 2024 року, але "були певні причини, так довго зберігати таємницю".

"Під час оборони Києва він був вже непризовного віку і жоден підрозділ його не брав, а він не міг сидіти склавши руки. Він сформував і озброїв ДФТГ "Вільна Україна" при 112 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ. Направду під час оборони Києва, це було одне з найдієвіших і найбоєздатніших ДФТГ", - розповів Ковальов.