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Прикривав відхід побратимів. На фронті загинув командир штурмової групи ГУР Костянтин Жук

Середа 22 січня 2025 21:43
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Прикривав відхід побратимів. На фронті загинув командир штурмової групи ГУР Костянтин Жук Фото: Костянтин Жук (facebook.com/BRATSTVObattalion)
Автор: Тетяна Степанова

На фронті, прикриваючи відхід побратимів, загинув 68-річний командир штурмової групи ГУР полковник Костянтин Жук "Нельсон". Це сталося у травні 2024 року під час оборони Вовчанська, проте інформація з’явилася тільки зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook спецпідрозділу ГУР МО "Братство" та речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова.

Як розповіли у спецпідрозділі, попри поважний вік, після початку великої війни Жук долучився до батальйону ГУР "Братство". Він керував кількома підрозділами із залучення іноземних добровольців, а також брав участь в управлінні обороною острова Зміїний.

Загинув Жук у Вовчанську, як командир штурмової групи, прикриваючи відхід побратимів.

До війни "Нельсон" був професійним військовим, президентом Національної асоціації мотоциклістів України та одним із засновників київського "Пласту", а також членом ОУН з 1990-ї років.

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що Жук загинув у травні 2024 року, але "були певні причини, так довго зберігати таємницю".

"Під час оборони Києва він був вже непризовного віку і жоден підрозділ його не брав, а він не міг сидіти склавши руки. Він сформував і озброїв ДФТГ "Вільна Україна" при 112 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ. Направду під час оборони Києва, це було одне з найдієвіших і найбоєздатніших ДФТГ", - розповів Ковальов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий ЗСУ Дмитро Масловський. Він вступив у рукопашний бій з російським штурмовиком з Якутії, який виявився його супротивником на полі бою.

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