Прикордонники відпрацювали дроном по ворожому "Мурому", показали роботу на фронті

На Запорізькому напрямку прикордонники вдарили по російському комплексу спостереження "Муром-П" FPV-дроном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.
"Прикордонні "пташки" виявили ворожий комплекс спостереження "Муром-П" на Запорізькому напрямку. Застосувавши FPV-дрон, бійці ДПСУ відібрали у російських окупантів електронні очі", - пише пресслужба.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 10 січня, українські воїни ліквідували ще 830 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 367 620 військових.
У тому ж числі протягом доби на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 488 росіян, а також знищили 45 одиниць військової техніки, зокрема:
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