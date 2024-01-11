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Прикордонники відпрацювали дроном по ворожому "Мурому", показали роботу на фронті

Фото: прикордонники відпрацювали дроном по ворожому "Мурому", показали роботу на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На Запорізькому напрямку прикордонники вдарили по російському комплексу спостереження "Муром-П" FPV-дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Прикордонні "пташки" виявили ворожий комплекс спостереження "Муром-П" на Запорізькому напрямку. Застосувавши FPV-дрон, бійці ДПСУ відібрали у російських окупантів електронні очі", - пише пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 10 січня, українські воїни ліквідували ще 830 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 367 620 військових.

У тому ж числі протягом доби на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 488 росіян, а також знищили 45 одиниць військової техніки, зокрема:

  • 4 танки;
  • 7 ББМ;
  • 4 артсистеми;
  • й не тільки. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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